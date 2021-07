« On est sous le choc »

L’accident qui a coûté la vie lundi après-midi à une femme de 27 ans dans Lanaudière est une « terrible tragédie », estime Gabrielle Prévost, de Parachute Montréal. Selon elle, la victime se trouvait « au mauvais endroit au mauvais moment ».

Mayssa Ferah La Presse

C’est aux abords de ce centre de parachutisme, à l’aéroport de Saint-Esprit, qu’a eu lieu le drame.

L’avion impliqué n’est pas un avion de parachutisme mais « un avion de plaisance qui était de passage », a répété Mme Prévost mardi matin.

La jeune femme tondait la pelouse à bord d’un tracteur. Le pilote ne l’aurait pas vu et l’a heurtée de plein fouet. L’aile de l’avion est entrée en collision avec la victime. « Ça fait des années qu’on fait affaire avec cette compagnie d’entretien paysager. On est sous le choc », poursuit l’employée.

Le conducteur de l’avion - parachutiste et pilote depuis 1980 - n’est pas un employé de Parachute Montréal. Il effectuait un vol de plaisance à bord de son véhicule personnel. « Il s’est annoncé en bonne et due forme », assure-t-elle.

Elle ignore si l’employée d’entretien paysager était au courant qu’un avion survolait les lieux. « D’habitude, ils cessent leurs activités lorsqu’une activité de parachutisme est en cours, quand ils voient l’avion. »

Des enquêtes de la Sûreté du Québec et du Bureau de la Sécurité des Transports du Canada sont en cours pour connaître les causes et les circonstances entourant l’accident. L’aéronef impliqué était un Nanchang CJ6, avion de formation militaire construit en Chine.

La famille de la défunte, une mère de famille, a poliment décliné toute demande d’entrevue.