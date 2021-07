La police de Montréal a annoncé vendredi avoir procédé à une importante saisie de dizaines de kilogrammes de cocaïne et de méthamphétamine pure dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (CDN-NDG). Un homme de 36 ans a été arrêté, puis accusé dans la foulée.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Selon un communiqué émis par le SPVM vendredi, ce sont en effet pas moins de 11 kilogrammes de cocaïne et 18 kilogrammes de méthamphétamine pure qui ont été saisis par les enquêteurs de la Section du crime organisé du corps policier.

L’opération n’avait pas encore été médiatisée jusqu’ici, mais elle est survenue il y a environ deux semaines, à la mi-juin. Le trafiquant mis en cause « utilisait un logement de l’avenue Beaconsfield comme cache », ont révélé les autorités.

Simon Ouimette, 36 ans, est considéré comme le principal suspect dans cette affaire. On ignore pour le moment s’il a des complices, ou si d’autres personnes pourraient être appréhendées.

L’homme a été arrêté par les policiers après que des perquisitions effectuées à son domicile et dans son véhicule aient permis de saisir « plus de 80 000 $ en argent comptant et diverses quantités de speed, Xanax et GHB ».

Précisons que Ouimette a été appréhendé le 15 juin dernier et demeure détenu pour le moment, selon le SPVM. Il a comparu au palais de justice de Montréal et fera face « à plusieurs chefs d’accusation en lien avec la possession et le trafic de drogues ».

La police montréalaise tient par ailleurs à rappeler « que la collaboration de la population est importante dans la lutte au trafic de stupéfiants ».

Ainsi, toute personne détenant une information pertinente en lien avec la présence de ce type d’activité criminelle peut joindre en tout temps le centre d’Info-Crime Montréal, en composant le 514 393-1133 ou en se rendant sur le site infocrimemontreal.ca. Un traitement confidentiel et anonyme pourra vous être assuré.