Des enquêteurs de la Sûreté du Québec (SQ) ont procédé jeudi à l’arrestation de cinq personnes, dont deux jeunes adultes dans la vingtaine, une femme et trois mineurs soupçonnés d’arnaquer en ligne des personnes en situation de vulnérabilité financière.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

L’arrestation des cinq individus est survenue dans la foulée d’une perquisition réalisée dans un appartement de la rue MacDonald, à Acton Vale, en Montérégie. L’opération « a notamment permis de procéder à la saisie d’armes, de stupéfiants, ainsi que d’items constituant de la preuve en matière de fraude », ont indiqué les autorités.

Parmi les suspects appréhendés, un adolescent devait comparaître jeudi au palais de justice de Saint-Hyacinthe, en lien avec « des infractions en matière d’armes à feu ». Les autres personnes impliquées comparaîtront « ultérieurement ».

Selon la SQ, les suspects « publiaient des annonces sur les médias sociaux pour interpeller des personnes en situation de vulnérabilité financière ». « Ces dernières consentaient ensuite à divulguer les informations permettant d’accéder à leurs comptes bancaires, croyant pouvoir ainsi obtenir des redevances ou intérêts provenant notamment d’investissements en matière de cryptomonnaie », lit-on dans un rapport préliminaire.

Les victimes de ce stratagème « ont ensuite réalisé que des transactions frauduleuses avaient été effectuées dans les comptes auxquels ils avaient permis l’accès ».

Jusqu’ici, plus d’une dizaine de victimes, qui sont situées dans différentes régions du Québec, ont été signalées aux enquêteurs. Ces derniers n’excluent pas toutefois que plusieurs autres personnes aient été visées par l’opération.

Ce sont les policiers de la MRC d’Action de la SQ, de concert avec le Service des enquêtes sur les crimes économiques (SECE), qui ont mené les perquisitions et procédé aux arrestations jeudi. Au total, plus d’une quinzaine de policiers ainsi qu’un maître-chien ont aussi été mobilisés. Le Service de police de Granby avait aussi été appelé à collaborer, plus tôt dans la journée.

Le corps policier rappelle par ailleurs dans un communiqué « que le meilleur moyen de se prémunir contre ce type de fraude est de ne jamais divulguer d’informations personnelles ou permettant l’accès à des comptes bancaires ».

« Toute personne croyant avoir été victime de fraude est invitée à le signaler immédiatement à son service de police », rappelle-t-on au passage, en invitant les citoyens à rapporter toute information pertinente sur des actes criminels ou frauduleux à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec, en composant le 1-800-659-4264.