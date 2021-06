Justice et faits divers

François Asselin coupable de meurtres

« Enfin on peut tourner la page »

François Asselin n’a pas réussi à convaincre les 12 jurés de sa non-responsabilité criminelle pour troubles mentaux concernant les meurtres et les outrages aux cadavres de son père Gilles Giasson et de son collègue François Lefebvre. Le jury le déclare coupable de meurtres au deuxième degré et d’outrages au corps des victimes, ce qui le condamne à une peine d’emprisonnement à perpétuité.