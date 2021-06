(Trois-Rivières) Un motocycliste de 57 ans a perdu la vie dans une collision survenue dans la nuit de vendredi à samedi dans le secteur Saint-Louis-de-France, à Trois-Rivières, en Mauricie.

La Presse Canadienne

Pour une raison encore inconnue, l’homme aurait perdu le contrôle de sa moto vers minuit alors qu’il roulait en direction nord sur le boulevard Thibeau, a rapporté la Direction de la police de Trois-Rivières (DPTR). La victime aurait ensuite percuté une voiture qui circulait en direction sud.

« Sous la force de l’impact, la voiture aurait effectué un tonneau et se serait immobilisée sur un terrain », a relaté dans un communiqué la DPTR.

Les deux occupants du véhicule, âgés de la vingtaine, n’ont pas subi de blessures graves, mais ont été transportés à l’hôpital pour traiter un choc nerveux. Le décès du motocycliste a été constaté au centre hospitalier.

Un tronçon du boulevard Thibeau a été fermé jusqu’à 5 h 30 samedi matin afin de permettre aux enquêteurs de la DPTR et de la Sûreté du Québec d’analyser la scène pour comprendre les causes et circonstances de l’accident.