Mort d’un signaleur routier

L’avocat du chauffard blâme le MTQ et une victime

Un chauffard en état d’ébriété qui a tué un signaleur routier et blessé six autres travailleurs sur un chantier montréalais en 2018 a eu beau se confondre en excuses mercredi, ça n’a pas empêché son avocat de blâmer le ministère des Transports et une innocente conductrice pour réclamer une peine clémente.