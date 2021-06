Justice et faits divers

Pas de libération conditionnelle pour Bernardo

Paul Bernardo a eu beau plaider qu’il avait changé, et qu’il n’était plus le macho (male chauvinist) grossier qu’il était quand il a tué deux adolescentes, Leslie Mahaffy et Kristen French, au début des années 1990, il n’a pas réussi à obtenir sa libération conditionnelle, après 28 ans derrière les barreaux.