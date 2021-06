La police de Montréal a annoncé mardi qu’un homme dans la fin vingtaine a été arrêté en lien avec une tentative de meurtre qui s’était produite à la fin avril, dans Montréal-Nord. Plusieurs chefs d’accusation ont été déposés contre l’individu.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Jimmy Ricky Castilloux-Gignac, âgé 29 ans, a été appréhendé mardi par des enquêteurs de la Section des enquêtes criminelles Est du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Des patrouilleurs du poste de quartier 39, celui de Villeray, ont aussi participé à l’opération.

Celle-ci résultait d’une vaste investigation menée dans les derniers mois qui a notamment mené les autorités à effectuer cinq perquisitions. Le travail des enquêteurs « a aussi permis de saisir diverses quantités de cannabis, psilocybine, Xanax et autres stupéfiants », a poursuivi le corps de police dans un communiqué.

En plus d’une « tentative de meurtre », l’accusé a comparu au palais de justice de Montréal pour « d’autres chefs d’accusation en lien avec la possession et le trafic de stupéfiants », a-t-on indiqué.

Selon nos informations, des accusations pour non-respect des conditions de probation, bris d’ordonnance, menaces, possession non autorisée d’une arme et déchargement d’une arme à feu ont aussi été déposées. On ignore pour le moment quand Jimmy Ricky Castilloux-Gignac reviendra devant la Cour.

Il faut remonter au 25 avril dernier pour bien comprendre cette affaire. Ce jour-là, un homme de 27 ans avait été blessé par balle au ventre, en après-midi, à la suite de coups de feu survenus à l’angle de la rue Marie-Victorin et du boulevard Langelier. Selon le SPVM, « des individus cagoulés avaient ensuite pris la fuite à bord d’un véhicule utilitaire sport ».

En arrivant sur place, les policiers avaient retrouvé la victime, qui a été transportée à l’hôpital alors qu’elle était toujours consciente. L’homme atteint par balle était connu des services policiers et au moins une douille avait été retrouvée par les autorités sur les lieux, à ce moment.

La police de Montréal a aussi rappelé mardi que « la collaboration de la population est importante dans la lutte aux évènements de violence impliquant des armes à feu ». Toute personne qui aurait des informations concernant « un évènement de ce type » est invitée à contacter le centre Info-Crime Montréal au 514 393-1133. Un traitement confidentiel et anonyme pourra être assuré en tout temps.

Avec La Presse Canadienne