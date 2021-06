(Montréal) L’intégration du Service de police de la Ville de Mont-Tremblant au sein de la Sûreté du Québec (SQ) a lieu ce mardi.

La Presse Canadienne

Cette intégration a été contestée dans le milieu, y compris par des policiers municipaux, mais elle a été confirmée le 2 février dernier par la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault.

La directrice générale par intérim de la Sûreté du Québec, Johanne Beausoleil, écrit dans un communiqué que les 46 policiers et sept membres civils qui sont accueillis à la Sûreté du Québec sont riches d’une vaste expérience et expertise et qu’ils partagent les mêmes valeurs que leurs nouveaux confrères et consœurs.

Mme Beausoleil affirme qu’une transition harmonieuse et efficace a lieu après plusieurs mois de travail intensif.

Le poste de police du Service de police de la Ville de Mont-Tremblant devient un poste auxiliaire desservant les municipalités du nord de la municipalité régionale de comté (MRC) des Laurentides.

Les municipalités du sud de la MRC sont quant à elles desservies par l’actuel poste principal situé à Sainte-Agathe-des-Monts.

Le mois dernier, le rapport du comité consultatif sur la réalité policière au Québec, dirigé par l’ex-maire de Sherbrooke Bernard Sévigny, recommandait de ramener de 31 à 13 le nombre de corps policiers municipaux au Québec.