Un piéton âgé de 49 ans a succombé à ses blessures, mardi soir, après avoir été happé en fin d’après-midi par un automobiliste dans l’arrondissement d’Anjou. Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a ouvert une enquête.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

La collision est survenue sur le boulevard du Golf, non loin du boulevard des Sciences. Un appel a été logé au 9-1-1 vers 16 h 50.

« Selon les premières informations obtenues de divers témoins, l’automobiliste circulait en direction nord sur le boulevard du Golf et c’est une fois passé le boulevard des Sciences qu’il aurait heurté le piéton », a rapporté mardi soir l’agent Jean-Pierre Brabant.

Il précise par ailleurs que « le piéton a été transporté dans un centre hospitalier et était inconscient lors de son transport ». Son décès a été confirmé dans les heures qui ont suivi, à l’hôpital.

C’est la seizième collision mortelle à survenir sur le territoire de Montréal depuis le début de l’année, et la huitième impliquant un piéton.

Le conducteur du véhicule, qui est âgé de 20 ans, s’est arrêté sur les lieux. Il a été traité pour un choc nerveux par des ambulanciers. Il n’a pas été blessé, mais sera rencontré par les enquêteurs afin de déterminer la nature de son implication dans la collision.

On ignore pour le moment quelle est la cause exacte de la collision. À ce stade, les autorités policières disent ne privilégier aucune thèse particulière. « Il y a des caméras de surveillance sur le boulevard du Golf, donc c’est certain que nos enquêteurs en scène collision qui sont sur les lieux vont aller vérifier pour avoir toutes les images possibles », a néanmoins précisé M. Brabant.

Un périmètre de sécurité a été érigé sur le boulevard du Golf, qui a été fermé à la circulation entre le boulevard des Sciences et la rue du Parcours, le temps de laisser les enquêteurs faire leur travail.