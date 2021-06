La police de Montréal recherche des victimes de Gurpreet Singh Bajwa, un présumé agresseur sexuel également suspecté d’enlèvement et de séquestration pour un crime violent commis le 26 mai dernier.

Mayssa Ferah La Presse

Les enquêteurs de la Section des agressions sexuelles du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sollicitent l’aide du public pour identifier des victimes potentielles de Gurpreet Singh Bajwa. Le suspect a comparu le 2 juin dernier en lien avec des chefs d’agression sexuelle armée, agression sexuelle causant lésions et enlèvement et séquestration. Les gestes reprochés remontent au 26 mai.

Selon un communiqué transmis aux médias par le corps policier, Gurpreet Singh Bajwa a attaqué une victime par l’arrière avec un « objet contondant » vers 2 h, sur la rue André près du boulevard Hymus à Dorval.

« L’accusé l’agresse sexuellement et lui donne plusieurs coups à la tête. La victime réussit à faire fuir l’accusé et contacte les policiers. La victime a plusieurs blessures à la tête et est transportée à l’hôpital. Elle a eu son congé d’hôpital depuis », précise-t-on.

Plusieurs indices font croire aux enquêteurs que le suspect aurait pu faire d’autres victimes ailleurs au Canada et dans le nord des États-Unis.

Gurpreet Singh Bajw est un homme de 34 ans d’origine Asie du sud/Indes orientales. Il mesure 5’11’’(180 cm) et pèse 223 lb (101 kg). Il a les cheveux noirs et courts et les yeux bruns. Il est camionneur et possède un camion Freig CASCADIA rouge 2016, immatriculé en Ontario PA35534.

Il sera de retour en cour le 23 juin prochain.

Toute personne qui aurait été victime de Gurpreet Singh Bajwa est invitée à se rendre à son poste de quartier ou à communiquer directement avec les enquêteurs de la Section des agressions sexuelles au 514 280-8502. Toute personne additionnelle qui souhaite partager de l’information, de façon anonyme et confidentielle, peut le faire en communiquant avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou via le formulaire de signalement disponible sur le site infocrimemontreal.ca.