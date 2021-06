(Montréal) L’arrondissement de Montréal-Nord a été le théâtre de deux évènements impliquant des armes à feu à peu près au même moment dimanche soir. Ces incidents ne seraient toutefois pas reliés, selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

La Presse Canadienne

Vers 19 h 20, les policiers ont été alertés pour des coups de feu tirés à l’intersection de la rue d’Amiens et de l’avenue Armand-Lavergne. À leur arrivée, ils ont retrouvé un homme conscient, mais blessé au haut du corps par des projectiles d’armes à feu. Il a été transporté dans un centre hospitalier.

Un deuxième homme a aussi été blessé par balles et il s’est rendu par lui-même à l’hôpital. Pour les deux victimes, le SPVM était en attente de détails concernant leur état de santé.

« Selon les premières informations, un véhicule suspect aurait tiré des coups de feu en direction des victimes pour ensuite prendre la fuite avant l’arrivée des policiers », a relaté la porte-parole au SPVM, l’agente Caroline Chèvrefils.

Des enquêteurs sont sur les lieux de la scène afin de comprendre les circonstances exactes de cet évènement. Ils rencontreront notamment des témoins.

Quelques minutes plus tôt, vers 19 h 15, le SPVM a aussi été appelé pour des coups de feu tirés à l’intersection des rues Prieur et l’avenue de London, à Montréal-Nord. Aucune victime et suspect n’ont été localisés, mais les agents ont retrouvé des douilles au sol et des impacts de projectiles sur un immeuble.

Des traces de sang ont aussi été constatées, mais elles ne sont pas liées à un évènement criminel, a précisé l’agente Chèvrefils.

Une personne à bord d’un véhicule suspect aurait tiré des coups de feu à l’intersection pour ensuite prendre la fuite, a indiqué la police de Montréal.

Une enquête est également en cours sur cet évènement et des témoins seront rencontrés.