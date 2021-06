Justice et faits divers

Meurtres des frères Falduto

Un véritable arsenal de guerre découvert durant l’enquête

Une carabine de style militaire avec lunette et trépied, des pistolets mitrailleurs, des carabines et fusils dont le canon de certains a été tronçonné, une carabine avec viseur au laser, des armes de poing, plus de 200 boîtes de balles, plus de 30 chargeurs, des silencieux ; un véritable arsenal de guerre a été découvert par les enquêteurs de la Sûreté du Québec à Laval en septembre 2019, durant l’enquête sur les meurtres des frères Vincenzo et Giuseppe Falduto.