Les corps de deux hommes ont été retrouvés mardi après-midi à Saint-Hyacinthe, dans un logement. Une enquête a été ouverte par la Sûreté du Québec, qui ignore pour le moment si l’affaire sera traitée comme un dossier criminel.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Ça s’est produit un peu après 15 h 30. Selon les premières informations, on parle de deux hommes inanimés qui ont été retrouvés dans une résidence du boulevard Laframboise », a indiqué l’agente Valérie Beauchamp, de la Sûreté du Québec, section Montérégie.

Plusieurs enquêteurs, ainsi que des patrouilleurs, ont été envoyés sur les lieux pour sécuriser la scène et tenter de faire la lumière sur les causes et les circonstances exactes de cet évènement.

Le Service des enquêtes sur les crimes contre la personne de la SQ sera chargé de l’investigation, de concert avec le Service de l’identité judiciaire.

En fin d’après-midi, le corps policier n’était pas en mesure de confirmer si le dossier est de nature « criminelle ou même suspecte ». « On est encore en train de valider certains éléments », a simplement indiqué Mme Beauchamp.

On ignore aussi l’identité ou l’âge des deux hommes pour le moment, tout comme le lien les unissant.

Leur décès aurait toutefois été constaté sur place, selon nos informations. D’autres détails seront fournis au courant de la soirée.