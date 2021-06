Guillaume Carle, le promoteur d’une fausse carte d’autochtone qui a fait des centaines d’adeptes à travers le Québec, a été arrêté mercredi et accusé de fraude ainsi que de possession et utilisation de documents contrefaits.

Vincent Larouche La Presse

M. Carle, qui s’est présenté pendant des années comme le « grand chef » de la Confédération des peuples autochtones du Canada, n’est pas reconnu par le gouvernement canadien ni par l’Assemblée des premières nations. Il a été dénoncé par plusieurs leaders des premières nations comme un usurpateur et n’a jamais démontré s’il était lui-même lié à une véritable communauté autochtone.

Une enquête de La Presse avait démontré qu’il vendait une carte censée permettre à son détenteur de faire valoir ses droits ancestraux à titre d’autochtone, notamment en matière de taxes et de chasse. Un Belge, un Québécois d’origine italienne et un immigré du Cameroun avaient pu en obtenir une. Certains usagers disaient l’avoir utilisée pour ne pas payer de taxes lors de transactions commerciales même s’il n’avaient pas le statut d’Indien au sens de la loi.

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE L’endos d’une carte vendue par Guillaume Carle

La Sûreté du Québec, les Peacekeepers de Kahnawake et la police de Châteauguay ont mené une enquête sur son stratagème en partenariat avec le gouvernement fédéral.

« L’enquête démontre que le suspect est à l’origine de la création de la "Confédération des peuples autochtones du Canada (CPAC)". Il aurait créé la carte de la "CPAC" et véhiculé faussement que ses détenteurs bénéficieraient de droits garantis aux autochtones », précisent les corps policiers dans un communiqué.

« Les victimes, qui ont défrayé des coûts reliés à l’adhésion, se sont retrouvées non seulement avec des pertes monétaires, mais également flouées en regard de droits invalides », poursuit le communiqué.

Guillaume Carle a été arrêté mercredi par les constables spéciaux au palais de justice de Gatineau. Il est accusé de fraude de plus de 5000 $, possession et utilisation de documents contrefaits, possession non autorisée d’une arme à feu, possession d’une arme à feu sans être titulaire d’un permis, entreposage négligent d’armes à feu et recel.