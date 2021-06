Dans le cadre de son enquête criminelle sur la fuite chez Desjardins, la SQ souhaitait obtenir la version complète d’une entrevue réalisée par TVA avec l’ex-employé de Desjardins et suspect numéro un de l’enquête Sébastien Boulanger-Dorval.

Groupe TVA n’aura pas à remettre à la Sûreté du Québec (SQ) l’intégralité d’une entrevue réalisée avec le principal suspect de la fuite massive de données personnelles de Desjardins. Bien qu’il donne raison au diffuseur, le tribunal écorche sévèrement TVA pour ne pas avoir respecté son engagement de protéger ses sources journalistiques.

Louis-Samuel Perron La Presse

« Nous ne serions probablement pas rendus là où nous en sommes si Groupe TVA inc. avait respecté l’engagement de confidentialité pris par son journaliste et protégé l’identité de ses sources », tranche le juge Alexandre Dalmau dans sa décision rendue jeudi au palais de justice de Montréal.

Dans le cadre de son enquête criminelle sur la fuite chez Desjardins, la SQ souhaitait obtenir la version complète d’une entrevue réalisée avec l’ex-employé de Desjardins et suspect numéro un de l’enquête Sébastien Boulanger-Dorval. Cette entrevue a été présentée en partie à l’émission J.E. en octobre 2019. Le diffuseur contestait ainsi une ordonnance obtenue par la SQ l’obligeant à remettre le matériel journalistique aux policiers.

PHOTO PASCAL RATTHÉ, ARCHIVES LE SOLEIL Sébastien Boulanger-Dorval

De telles ordonnances doivent toutefois demeurer « exceptionnelles » pour ne pas nuire au travail « essentiel » des médias, estime le juge Dalmau. Il est nécessaire, ajoute-t-il, de ne pas nuire aux activités « légitimes » des médias et des journalistes « dont le niveau de professionnalisme les amène à véritablement protéger l’identité de leurs sources ».

Le juge explique que les journalistes de J.E. ont accordé la confidentialité de leurs échanges à des individus nommés « A et B » dans le jugement – soit Sébastien Boulanger-Dorval et sa conjointe de l’époque – sans toutefois respecter cet engagement. Un segment non diffusé de l’entrevue montre que les individus se sont livrés aux journalistes seulement après avoir obtenu une garantie d’anonymat. Une promesse cependant bafouée lors de la diffusion du reportage.

Même si Groupe TVA ne les a pas traités comme des sources journalistiques en les identifiant, le juge Dalmau estime qu’ils répondent partiellement à la définition de sources journalistiques. Ainsi, le fait de remettre l’entrevue à la SQ pourrait faire craindre à d’autres sources d’être « trahies » par un journaliste, devenu en quelque sorte un « bras de l’État ».

Selon le juge, Groupe TVA aurait pu identifier « A » comme étant le suspect dans cette affaire « tout en ne révélant pas qu’il était la source de l’information ayant mené les journalistes vers d’autres complices ».

De plus, le visionnement de l’entrevue intégrale permet au juge de conclure que la « quasi-entièreté » des renseignements fournis par Sébastien Boulanger-Dorval ont été diffusés, et ce, malgré les propos « quelque peu sensationnalistes » du narrateur du reportage qui laisse entendre la présence d’informations inédites.

« La portion « non publiée » [du reportage] est constituée d’éléments tellement peu probants ou utiles à l’enquête que la nécessité de recourir à une ordonnance de communication devient pratiquement nulle », conclut donc le juge.

Le juge ordonne toutefois à Groupe TVA de remettre à la SQ l’enregistrement complet d’une conversation avec un troisième individu clairement identifié dans le reportage, mais qui n’est pas considéré comme une source journalistique.