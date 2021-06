Une douzaine de familles ont été évacuées de leur domicile de manière préventive, mercredi soir sur le Plateau-Mont-Royal, après qu’un feu se soit déclaré dans un puits souterrain. Des agents d’Hydro-Québec ont été appelés sur place et l’électricité a été interrompue.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Un appel a d’abord été reçu au 911 aux environs de 20 h 30, après que des résidants aient aperçu de la fumée se dégageant des égouts sur la rue Saint-Denis, entre l’avenue Du Carmel et le boulevard Rosemont.

« On parle de conduits appartenant à Hydro-Québec et à la Société de transport de Montréal (STM). Le feu a été maîtrisé vers 22 h 40 », a indiqué en soirée le chef de section du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), Patrick Fournel.

Il confirme du même coup que 12 familles ont été évacuées de leur domicile. « Ça a généré beaucoup de fumée dans le puits souterrain, ce qui peut être toxique pour les gens. Dans des situations pareilles, notre priorité, c’est donc d’abord de mettre les citoyens en sécurité », a ajouté M. Fournel.

Ce dernier a aussi précisé que les personnes concernées étaient déjà en train de réintégrer leur domicile au courant de la soirée. Une dizaine de pompiers ont participé à l’intervention, au total.

Chez Hydro-Québec, le porte-parole Cendrix Bouchard confirme que des agents d’intervention se sont aussi rendus sur les lieux. « On a ouvert le coupe-circuit pour isoler la fumée dans l’installation souterraine, et éviter que ça s’aggrave », a-t-il précisé au bout du fil.

La société d’État prévoit que le service en électricité, qui a été coupé pendant l’intervention pour des raisons de sécurité, devrait être rétabli vers 23 h 30 au plus tard.

Plus tôt, mercredi, un impressionnant incendie s’était également déclaré en après-midi dans un bâtiment de l’avenue du Mont-Royal, en plein cœur du Plateau. Sur place, des dizaines de pompiers et plusieurs camions combattaient le feu plus d’une heure et demie après le signalement. À 16 h 30, de la fumée blanche s’échappait encore du bâtiment de trois étages situé à l’intersection de la rue de Mentana. Il abrite une succursale de la Société des alcools du Québec au rez-de-chaussée.

De nombreux curieux observaient la scène, sous un soleil de plomb. Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), de son côté, a fermé temporairement l’avenue du Mont-Royal Est dans le secteur.