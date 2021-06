Un impressionnant incendie s’est déclaré mercredi après-midi dans un bâtiment de l’avenue du Mont-Royal, en plein cœur du Plateau.

Dina Jehhar La Presse

Philippe Teisceira-Lessard La Presse

Par moment, la fumée noire qui s’échappait du brasier était visible à kilomètres à la ronde.

Sur place, des dizaines de pompiers et plusieurs camions combattaient le feu plus d’une heure et demie après le signalement. À 16 h 30, de la fumée blanche s’échappait encore du bâtiment de trois étages situé à l’intersection de la rue de Mentana. Il abrite une succursale de la Société des alcools du Québec au rez-de-chaussée.

Cinq pompiers se trouvaient sur le toit pour appuyer leurs collègues qui arrosaient l’incendie à partir d’une nacelle.

« Il y avait de grosses flammes sur le toit », a rapporté Tony Marchice, qui travaille juste à côté au casse-croûte Mont-Royal et a été l’un des premiers à voir l’incendie. « Les pompiers sont arrivés assez vite. Il y a en avait beaucoup : des policiers, des pompiers. »

Sa collègue Muriel Smith a capturé deux vidéos des premières minutes de l’incendie. On y voit une quantité impressionnante de fumée noire s’échapper du toit.

Juste à face, dans l’épicerie locale, les employés Christiane C. et Arthur L. ont aussi vu les flammes. C’est l’arrivée en trombe de plusieurs camions de pompiers qui les a alertés. « Il y avait de grosses flammes sur toute la toiture », a dit la première. « Entendre un camion passer sur la rue c’est normal, mais on a su qu’il se passait quelque chose quand on en a entendu plusieurs de suite », a dit son jeune collègue.

De nombreux curieux observaient la scène, sous un soleil de plomb. Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a fermé l’avenue du Mont-Royal Est dans le secteur.

Urgence-santé est intervenu auprès d’un pompier pour des brûlures mineures. Les ambulanciers paramédicaux confirment que le pompier n’a pas été transporté à l’hôpital et qu’il demeure sur les lieux de l’incendie.

Le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) n’a pas rappelé La Presse.