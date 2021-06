Justice et faits divers

Qui a tué Teresa Martin ?

Dans la nuit du 13 septembre 1969, Teresa Martin, une adolescente de 14 ans, a été retrouvée morte adossée contre un mur dans le stationnement d’un commerce de Montréal-Nord. Plus de 50 ans plus tard, sa famille déplore la « passivité » de la division des crimes non résolus de la Sûreté du Québec, qui reconnaît souvent s’appuyer sur les appels du public avant d’interroger à nouveau des témoins clés.