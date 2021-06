« Tu as brisé ma vie. Tu as gâché ma vie », martèle Victor*, 11 ans. Dans une lettre coup-de-poing, le garçon s’en prend à son bourreau, le pédophile Maxim Grondin, récemment condamné à cinq ans de détention pour avoir agressé sexuellement trois gamins de son quartier avec la complicité de sa conjointe.

Louis-Samuel Perron

La Presse

« Si j’avais été un juge, tu serais resté ta vie en prison pour ne pas que tu recommences sur un autre enfant, mais je ne le suis pas. Le temps que tu vas avoir, c’est rien avec ce que tu m’as fait vivre. À cause de toi, j’ai de la colère, m’a vie a changé et ma sécurité. Tu m’as détruit. J’ai 11 ans et je ne sais même pas ce que va être ma vie, car le mal est immense », écrit Victor dans une lettre présentée à la cour, le 21 mai dernier lors de l’imposition de la peine du pédophile.

Condamné à cinq ans et trois mois, l’homme de 42 ans d’Hochelaga-Maisonneuve n’a plus que 15 mois à purger avant de recouvrer sa liberté compte tenu du temps passé en détention préventive. Il est cependant soumis à une ordonnance de surveillance longue durée de 5 ans comme délinquant à contrôler.

Maxim Grondin a plaidé coupable en janvier dernier à cinq chefs d’accusation de contacts sexuels, de possession et de production de pornographie juvénile, évitant du coup aux victimes de témoigner au procès. Le juge Alexandre Dalmau a entériné la suggestion commune de la procureure Me Amélie Rivard et de l’avocat de la défense Me Daniel Sirhan.

Entre 2017 et 2018, le pédophile s’en est pris à trois enfants du quartier qu’il gardait parfois pendant la nuit avec sa conjointe, Caroline Curadeau. Maxim Grondin était alors en liberté illégale, puisqu’il n’avait pas purgé une peine de prison la fin de semaine pour possession de pornographie juvénile.

Sa première victime, un garçon de 8 à 9 ans, passait parfois la nuit à la résidence du couple d’agresseurs et revenait chez lui avec des bonbons et des surprises. À plusieurs reprises, Maxim Grondin et sa conjointe ont masturbé le garçon en « précisant que ces gestes faisaient partie de son développement et constituaient les “ choses de la vie ” ».

Maxim Grondin s’est également livré à des fellations sur l’enfant, alors que de la pornographie jouait devant eux. Le pédophile montrait aussi au garçon des vidéos de pornographie juvénile en présence de sa conjointe. Deux autres garçons de 6 et 8 ans ont été victimes de Maxim Grondin.

Les policiers ont retrouvé plus de 1100 photos de pornographie juvénile, dont certaines montraient des enfants de 6 à 12 ans ayant des rapports sexuels avec des adultes.

Sa conjointe, Caroline Curadeau, a plaidé coupable à des accusations similaires en mai 2019 et a été condamnée à trois ans de détention. Selon les faits admis, elle savait depuis 2016 que Maxim Grondin était pédophile. Ça ne l’a toutefois pas empêchée de continuer à vivre avec lui, ni même d’encourager « les enfants à les visiter bien qu’elle sache le risque qu’il représentait » pour eux.

*Nom fictif pour protéger l’identité de la victime mineure