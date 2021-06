(Montréal) La dame atteinte de cécité et qui souffre de périodes de confusion et de désorientation qui était recherchée à Montréal depuis une vingtaine d’heures a été retrouvée saine et sauve vendredi.

La Presse Canadienne

Marie Sonia Daceus n’avait pas été présente à son domicile du nord-est de Montréal depuis jeudi après-midi. Or, la dame âgée de 60 ans a été localisée vers 7 h 15, près de son lieu de résidence.

Avant sa disparition, Mme Daceus avait été vue pour la dernière fois vers 14 h lorsqu’elle sortait de sa résidence du secteur de Rivière-des-Prairies.

Les enquêteurs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont affirmé qu’il y avait des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.