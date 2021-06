(Montréal) Un motocycliste dont les très grands excès de vitesse ne sont pas passés inaperçus mercredi soir sur la couronne nord de Montréal verra son portefeuille allégé, en plus de faire face à la justice.

La Presse Canadienne

Sa moto sport a d’abord été captée par un radar de la Sûreté du Québec sur l’autoroute 15 Nord, circulant à plus de 160 km/h, vers 18 h 30, près du kilomètre 22, un peu plus loin que Laval.

« Plutôt que de s’immobiliser à l’activation des équipements d’urgence, le conducteur a accéléré et a pris une sortie quelques kilomètres plus loin, dans le secteur de Mirabel. Les policiers ont perdu de vue le suspect et ont rapidement avisé les corps de police avoisinants », a raconté la sergente Audrey-Anne Bilodeau, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

C’est toutefois grâce à la collaboration des citoyens qui ont indiqué aux policiers par où le motocycliste téméraire était passé que les policiers ont pu le retracer à Mirabel.

Circulant toujours en très haute vitesse, ce dernier a tenté d’échapper encore aux policiers en retournant sur l’autoroute 15, mais cette fois en direction sud, avant de ressortir pratiquement au même endroit, où les policiers l’avaient pris en chasse au départ.

« Pour une seconde fois, les policiers ont suivi cet individu dans la ville et les citoyens faisaient des gestes aux policiers voyant la conduite vraiment dangereuse de cet homme », a précisé la sergente Bilodeau.

« Le suspect, qui est un homme dans la vingtaine, a finalement été localisé alors qu’il avait abandonné sa moto et marchait tout banalement sur la rue Place du Canoë à Mirabel », a-t-elle ajouté.

Le jeune homme n’est pas au bout de ses peines puisqu’il n’avait pas de permis pour conduire une motocyclette et que celle-ci ne portait pas la bonne plaque d’immatriculation.

« La moto qu’il conduisait n’était pas assurée. Il avait fixé sur cette moto une plaque qui avait été émise pour un scooter », a raconté la sergente Audrey-Anne Bilodeau.

Le jeune homme a écopé d’une amende de plusieurs centaines de dollars et a vu dix points d’inaptitude inscrits à son dossier, mais il n’avait pas fini de surprendre les policiers après son arrestation.

« Son permis de conduire, qui ne lui permettait pas de conduire une motocyclette, était déjà sanctionné pour la conduite d’un véhicule automobile », alors vous le devinerez, il s’en sort avec plusieurs constats d’infractions et de possibles accusations criminelles. »

La moto du jeune homme a été saisie et ce dernier devrait comparaître à une date ultérieure.