Les policiers du groupe Éclipse ont gâché samedi soir le souper de fête du Hells Angels Michel Lamontagne, qui a été arrêté et accusé de possession d’une arme prohibée, a appris La Presse.

Lamontagne, qui fêtait ses 45 ans, se trouvait en compagnie d’individus influents du crime organisé montréalais, dans le restaurant Prima Luna situé le boulevard Henri-Bourassa dans le quartier Rivière-des-Prairies, dans l’est de Montréal, lorsque, vers 20 h 40, les policiers spécialisés dans la surveillance des bars et dans la collecte de renseignement sur le crime organisé se sont présentés dans l’établissement.

« Les policiers faisaient une vérification pour le respect des règles de la Santé publique. Ils ont voulu vérifier si les propriétaires de l’établissement avaient un permis pour une terrasse et sont entrés à l’intérieur. Ils ont alors constaté que des individus étaient attablés illégalement. Ils ont vu un homme qui sortait d’une salle de rangement où ils ont ensuite découvert une arme, et l’ont arrêté », a raconté l’agente Caroline Chevrefils du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Selon nos informations, les Hells Angels Martin Robert et Stéphane Plouffe, décrits par la police comme des membres parmi les plus influents du crime organisé montréalais, se trouvaient à une table, en compagnie de Francesco Del Balso.

Ce dernier a été condamné dans la foulée de l’importante enquête Colisée menée par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) contre le clan Rizzuto entre 2001 et 2006.

À une autre table, selon nos informations, étaient attablés Marco Pizzi, considéré par la police comme un membre influent de la mafia montréalaise, et Davide Barberio, étiqueté par les forces de l’ordre comme le chef de rue (street boss) de la mafia.

Lamontagne a été accusé de possession d’une arme à feu et d’avoir brisé une ordonnance lui interdisant de posséder une arme, dimanche, au palais de justice de Montréal.

La Poursuite s’est objectée à sa remise en liberté et son enquête sur cautionnement a été fixée, pour la forme, à mardi.

Avec la Reine et son gendre

Michel Lamontagne, membre de la section de Montréal, serait le dernier aspirant à avoir été promu au sein des Hells Angels il y a un peu plus d’un an.

Selon nos informations, Lamontagne, qui serait actif dans la région des Laurentides, est très proche de Stéphane Plouffe et de Martin Robert, pour qui il aurait agi comme témoin lors du mariage de ce dernier, dans une somptueuse salle de bal du centre-ville de Montréal, en décembre 2018.

En 2006, Michel Lamontagne a été arrêté dans une enquête de la GRC sur des trafiquants d’armes et de stupéfiants baptisée Cléopâtre au cours de laquelle la belle-mère de Martin Robert, Sharon Simon, alias la Reine de Kanesatake, avait également été arrêtée et accusée. Lamontagne a été condamné à six mois pour gangstérisme dans la foulée du projet Cléopâtre.

En 2008, il a également été condamné à deux ans de pénitencier pour trafic de stupéfiants et possession d’arme.

Aucun constat d’infraction n’a été remis aux clients du restaurant où Lamontagne a été arrêté samedi soir. En revanche, les policiers ont rédigé un rapport d’infraction général (RIG) contre le restaurateur, qui sera soumis à un procureur de la Poursuite.

