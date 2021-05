Une troisième femme intente une poursuite civile contre Gilbert Rozon en l’accusant de l’avoir violée il y a 33 ans, lors d’une fête à son domicile.

Isabelle Ducas

La Presse

Il s’agit de la comédienne Danie Frenette, qui réclame 2,2 millions de dollars au fondateur de Juste pour rire.

Les faits se seraient produits à Outremont en juillet 1988. Selon la poursuite, déposée vendredi au palais de justice de Montréal, Gilbert Rozon aurait amené Mme Frenette à l’écart des autres invités, dans la cour de sa maison, pendant la fête, et l’aurait violée derrière des buissons, malgré le fait qu’elle lui ait dit non à plusieurs reprises.

« La demanderesse est alors en état de choc. Elle se sent comme une survivante de bombardement. Elle n’a qu’une idée en tête : quitter les lieux et rentrer chez elle », peut-on lire dans la poursuite.

La plaignante, maintenant âgée de 66 ans, a gardé le silence sur ces évènements à l’époque parce qu’elle travaillait pour Gilbert Rozon et ne voulait pas perdre son emploi, explique la poursuite.

« Elle pensait que personne ne la croirait. Le défendeur lui semblait intouchable : il avait la gloire, la richesse et des amis influents, alors qu’elle commençait dans le milieu et n’avait aucun moyen de se défendre », indique la poursuite.

Gilbert Rozon l’aurait harcelée au cours des mois suivants et l’aurait même violée une seconde fois.

Ce n’est qu’en 2017 que Danie Frenette a dénoncé publiquement les agissements de Gilbert Rozon, lors de la vague déclenchée par le mouvement #moiaussi. Elle a aussi porté plainte au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), tout comme 13 autres femmes, mais sa plainte n’a pas été retenue.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) n’a finalement retenu qu’une seule plainte, soit celle de viol et attentat à la pudeur à l’endroit d’Annick Charrette, pour des évènements qui se seraient produits en 1980.

Dans cette affaire, M. Rozon a été acquitté le 15 décembre 2020.

Deux autres femmes poursuivent au civil Gilbert Rozon pour des agressions sexuelles alléguées : la comédienne Patricia Tulasne a déposé une poursuite en avril pour 1,6 million, et la réalisatrice Lyne Charlebois a déposé un recours semblable le 6 mai dernier pour 1,7 million.

Les trois femmes sont représentées par le même cabinet d’avocats, Trudel Johnston & Lespérance.