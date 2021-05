Un enseignant faisant l’objet d’une enquête depuis plusieurs mois a été chargé mercredi de 45 nouveaux chefs d’accusation, portant le total à plus de 50, en lien avec des crimes sexuels qu’il aurait commis sur des mineurs, alors qu’il était employé de la Commission scolaire catholique d’Ottawa.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

C’est l’Unité des agressions sexuelles et de la violence faite aux enfants du Service de police d’Ottawa (SPO) qui a révélé par voie de communiqué que Rick Watkins, 57 ans, a été inculpé de « 45 nouvelles infractions sexuelles ».

De ce nombre, on compte treize chefs d’agression sexuelle, treize de contacts sexuels, onze de harcèlement criminel, six de voyeurisme, une accusation de voies de fait et une d’agression armée.

L’homme, qui enseignait à l’école St. Matthew à Ottawa jusqu’à l’ouverture d’une enquête policière en mars relativement à des incidents « mettant en cause des adolescentes de moins de 14 ans », devait comparaître devant un juge mercredi.

Les enquêteurs estiment « qu’il pourrait y avoir d’autres victimes dans cette affaire ». Les faits reprochés à l’accusé pourraient s’être produits entre 2004 et 2021.

C’est la deuxième fois en quelques mois que l’accusé comparaît. En avril, la police d’Ottawa avait déjà annoncé que trois chefs d’agression sexuelle, trois chefs de contacts sexuels et trois chefs d’exploitation sexuelle d’une jeune personne avaient été déposés contre Rick Watkins. Celui-ci était anciennement connu sous le nom de Rick Despatie. Il est diplômé de l’Université de Concordia de Montréal.

Le même appel avait alors été lancé, afin d’identifier des victimes potentielles de l’accusé, qui a aussi entraîné des équipes de sports de son école. Depuis avril, « d’autres incidents mettant en cause 14 jeunes âgés de moins de 14 ans (ont été) signalés aux policiers », a relaté la police d’Ottawa mercredi. C’est ce qui a conduit celle-ci à porter des dizaines d’autres chefs d’accusation.

Toute personne détenant des informations pertinentes dans cette affaire est invitée à contacter l’Unité des agressions sexuelles et de la violence faite aux enfants du SPO, en contactant le 613-236-1222, poste 5944. L’organisme Échec au crime peut aussi être joint de manière anonyme au 1-800-222-8477 (TIPS) ou en ligne, au crimestoppers.ca.