Justice et faits divers

Tabac de contrebande

La prison pour l’homme de 791 millions

Il est l’homme de 791 millions de dollars. Un fermier de Caroline du Nord qui était l’un des plus importants fournisseurs connus de tabac de contrebande destiné au marché québécois a été condamné jeudi à six ans et demi de prison aux États-Unis, pour avoir causé la perte de sommes « presque inimaginables » en taxes impayées au Canada.