Le producteur Luc Wiseman, associé à plusieurs grands succès de la télévision et du monde du spectacle avec son entreprise Avanti Groupe, a été arrêté vendredi pour agression sexuelle sur une personne mineure et production de pornographie juvénile.

M. Wiseman s’est livré dans un poste de police peu après midi vendredi, en compagnie de son avocat, Me Alexandre Bien-Aimé. Il a passé près de quatre heures à l’intérieur. Selon nos informations, il aurait été soumis à un interrogatoire musclé et les enquêteurs lui auraient notamment montré une déclaration vidéo de la victime présumée, âgée d’une douzaine d’années.

Il a tenté d’éviter les caméras qui l’attendaient à sa sortie du poste de police et a quitté les lieux rapidement. Son avocat a annoncé par voie de communiqué que son client ne commentera pas l’affaire, mais qu’il « plaidera non coupable au moment opportun et est déterminé à se défendre contre ces accusations ».

Le mandat d’arrêt déposé au palais de justice de Montréal fait état de cinq motifs d’accusation, soit agression sexuelle, attouchements et voies de fait à l’endroit d’une personne de moins de 16 ans. Les évènements qu’on lui reproche se seraient produits entre novembre 2018 et avril 2021, à Montréal, à Duhamel en Outaouais et ailleurs au Québec. La loi ne permet pas de révéler l’identité de la jeune victime présumée.

Les autres accusations ont trait à la production et à la possession de pornographie juvénile.

Avanti aura un nouveau président

Luc Wiseman est associé à Avanti depuis 1990. Il est président et seul actionnaire de la maison de production depuis l’année 2000. Son entreprise est coproductrice de l’émission Tout le monde en parle et productrice des séries De garde 24/7, Police en service et 180 jours, entre autres. Avanti Groupe est également actif comme promoteur de spectacles pour plusieurs humoristes.

Par le passé, Avanti a été associé à d’autres succès monstres comme La petite vie, Piment fort et Un gars, une fille.

« M. Wiseman quitte ses fonctions à titre de président d’Avanti Groupe et laisse l’équipe de direction en place gérer l’avenir de l’entreprise sans son implication », a précisé le communiqué envoyé par son avocat.

Avanti Groupe affirme que « ces accusations ne concernent pas des faits qui seraient survenus dans le cadre des activités de la société ni dans l’exercice des fonctions qu’occupait M. Wiseman ».

Radio-Canada et Guy A. Lepage réagissent

La Société Radio-Canada a réagi par voie de communiqué, indiquant suspendre toute collaboration avec le producteur Luc Wiseman. « Nous laissons ainsi le processus judiciaire suivre son cours », a-t-elle ajouté.

Le lien avec Avanti demeure toutefois en place : « Toutes les émissions produites par ce groupe demeurent à l’horaire ou en ligne pour ne pas pénaliser leurs artistes et artisans. »

L’animateur de Tout le monde en parle, Guy A. Lepage, a réagi sur son compte Twitter : « Je viens d’apprendre avec consternation que le producteur Luc Wiseman est accusé d’agression sexuelle sur une mineure et production de pornographie juvénile. »

Il a ajouté que M. Wiseman n’était plus coproducteur de la populaire émission, comme c’est le cas de toutes ses productions puisqu’il a quitté ses fonctions chez Avanti Groupe.

Sous le choc et en colère, l’animateur a pris connaissance de ces informations en matinée vendredi en parcourant l’actualité. « Je ne m’attendais pas à ça. J’ai beaucoup de peine pour la victime, une mineure. Ça me bouleverse. »

L’équipe de Tout le monde en parle est « furieuse », a fait savoir Guy A. Lepage. « Je suis dévasté et, bien honnêtement, en tabarnak. L’impact sur [Tout le monde en parle], c’est mille fois moins grave que ce qui est arrivé à cette victime. »

Avanti Groupe est impliqué dans l’émission en matière de promotion et d’administration seulement. « J’ai une pensée également pour les employés d’Avanti, a dit M. Lepage. Ils n’ont rien à voir avec cette horrible histoire. »

Guillaume Lespérance, coproducteur de Tout le monde en parle, a confirmé sur Twitter avoir rompu son lien d’affaires avec M. Wiseman. Il a ajouté avoir pris connaissance de la situation vendredi en matinée.

Aucun changement ne sera apporté aux émissions produites par Avanti Groupe pour Télé-Québec, a affirmé le diffuseur dans un communiqué.

« Télé-Québec tient d’ailleurs à réitérer sa confiance envers les équipes de production d’Avanti Groupe. Nous ne ferons pas de commentaires sur les accusations touchant M. Wiseman et laisserons la justice suivre son cours. »

