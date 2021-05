(Montréal) L’ancien juge John Gomery, qui avait présidé la commission d’enquête sur le scandale des commandites, s’est éteint mardi soir à l’âge de 88 ans.

Léa Carrier

La Presse

C’est sa fille, Liz Gomery, qui a annoncé son décès sur Twitter. « J’ai dit au revoir à mon père ce soir. C’était un géant, un homme extraordinaire et un superbe père et mon cœur et tout mon corps souffrent maintenant qu’il est parti », a écrit Mme Gomery mardi soir.

Nommé juge à la Cour supérieure du Québec en 1982, John Gomery a marqué le paysage juridique de la province avec la commission d’enquête sur le programme de commandites, qu’il a présidé de 2004 à 2005. Dans le cadre de l’élection municipale de Montréal en 2009, il se rallie à Richard Bergeron du parti Projet Montréal et se lance ensuite en politique pour combattre l’administration de Gérald Tremblay.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a souligné l’héritage laissé par l’ancien juge. « M. Gomery a marqué l’histoire en présidant la commission sur le scandale des commandites. Il a aussi mis en place les règles de financement que Projet Montréal utilise aujourd’hui », a-t-elle indiqué sur Twitter.

Sur les réseaux sociaux, élus, journalistes et personnalités publiques ont rendu hommage à ce grand homme.

Ces dernières années, l’homme avait troqué sa toge pour des bottes d’agriculteur, résidant sur une ferme en Montérégie.