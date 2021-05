Justice et faits divers

Dossiers de violence conjugale

Le SPVM met sur pied une équipe dédiée et spécialisée

(Montréal) Le nombre alarmant de féminicides et de cas de violence conjugale depuis le début de l’année au Québec force les autorités à agir pour venir en aide aux victimes. Dans le but de raffiner son approche, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a annoncé, vendredi, la création d’un nouveau module spécialisé de concertation et d’enquêtes en matière de violence conjugale.