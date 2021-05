(Beauharnois) Le cadavre d’une personne a été trouvé vendredi matin dans un immeuble résidentiel incendié de Beauharnois, en Montérégie. En milieu de de matinée, les autorités n’avaient pas encore précisé s’il s’agissait du corps d’une femme ou d’un homme.

La Presse Canadienne

Selon le Service de police de Châteauguay, l’incendie de l’immeuble de deux étages situé sur la rue Saint-Louis a débuté vers 1 h 20.

Pendant la nuit, les flammes ont sévi avec intensité, en particulier au second étage, mais les résidences du rez-de-chaussée ont aussi subi de lourds dommages, à cause de l’eau. Quinze résidents de l’immeuble ont été évacués et pris en charge par la Croix-Rouge canadienne.

Les enquêteurs du Service de police de Châteauguay, du Service en identité judiciaire de Châteauguay et de la Sûreté du Québec (SQ) examineront la scène afin de déterminer la cause de l’incendie. La police était toutefois en mesure d’avancer en milieu de matinée qu’aucun élément ne lui portait à croire que l’incendie était d’origine criminelle.