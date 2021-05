Le Service de police de l’agglomération de Longueuil sollicite l’aide de la population pour retrouver Melody Ndongo Lumisa, âgée de 16 ans.

Léa Carrier

La Presse

L’adolescente a été vue pour la dernière fois le 10 mai vers 19 h à son domicile de l’arrondissement de Saint-Hubert. Ses proches ignorent où elle pourrait se trouver.

Melody mesure 5 pi 2 po (1 m 60) et pèse 60 kg (132 lb). Elle a la peau noire, les cheveux et les yeux bruns, et elle s’exprime en français. Au moment de sa disparition, elle portait un chandail de laine rose et un pantalon kaki. Elle chaussait également des souliers Nike bleu et blanc.

Toute personne apercevant la jeune femme est priée de contacter le 911 immédiatement en mentionnant le dossier LGM-210 511-067.