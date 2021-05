PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE

La loi exigera que les nouveaux juges nommés par le gouvernement fédéral acceptent de suivre une formation, notamment sur les mythes et les stéréotypes relatifs au viol et sur la façon de s’assurer que les préjugés sur la race, le sexe et d’autres facteurs sociaux n’influencent pas leurs décisions.