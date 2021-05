La réalisatrice Lyne Charlebois poursuit Gilbert Rozon pour 1,7 million. Elle affirme que le magnat du l’humour déchu l’a violée en 1982.

Véronique Lauzon

La Presse

Alors qu’elle commençait sa carrière comme photographe, Lyne Charlebois allègue que Gilbert Rozon lui a donné rendez-vous à son bureau pour discuter d’un potentiel contrat de photographie pour le festival La Grande virée. Rozon n’était pas connu à l’époque.

Lors de la rencontre, Gilbert Rozon lui aurait dit qu’il avait « une grosse journée » et qu’il était préférable qu’ils se revoient en fin de journée. L’homme d’affaires se serait rendu chez Mme Charlebois vers l’heure du souper et aurait accepté l’invitation de manger avec elle et son conjoint.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Lyne Charlebois

Après le repas, M. Rozon et Mme Charlebois auraient décidé de sortir « prendre un verre et discuter d’affaires ». Avant de s’y rendre, le magnat de l’humour déchu aurait proposé d’arrêter chez lui quelques minutes. Elle aurait accepté, n’ayant « aucune raison de se méfier » de lui, avance la réalisatrice.

Dans la résidence, « soudainement et avec un regard de fou », il l’aurait tirée par la main vers la chambre à coucher. « Elle se souvient d’avoir eu peur, la plus grande peur de toute sa vie. Elle pensait que Rozon allait la tuer », peut-on lire dans la poursuite civile déposée jeudi au palais de justice de Montréal.

« Il la pénètre à froid, sans condom. Elle en ressent une douleur atroce », peut-on aussi lire.

Plus de détails à venir.