(Outaouais) La vitesse et l’alcool seraient en cause dans un accident survenu samedi soir sur la route 148 en direction Est à Lochaber, en Outaouais. Le conducteur et sa passagère ont subi des blessures, mais on ne craint pas pour leur vie.

Coralie Laplante

La Presse

C’est vers 19 h 30 que les policiers dans la MRC de Papineau ont été appelés à intervenir à la suite d’une sortie de route. Le conducteur dans la vingtaine aurait perdu la maîtrise de son véhicule avant de s’immobiliser contre un ponceau.

L’homme a été arrêté pour conduite avec des capacités affaiblies par l’alcool.

Le porte-parole de la Sûreté du Québec, Louis-Philippe Bibeau, précise que le conducteur et sa passagère ont subi des blessures en raison de la force de l’impact. Ils ont été transportés dans un centre hospitalier. Des blessures sérieuses ont été rapportées samedi soir chez la passagère, mais elle a été déclarée hors de danger dimanche matin.

Des prélèvements sanguins du conducteur ont été recueillis à l’hôpital pour déterminer le taux d’alcool présent dans son organisme.

La route 148 a été fermée une partie de la nuit de samedi à dimanche afin de permettre aux reconstitutionnistes d’en apprendre plus sur les circonstances de l’accident.

Une enquête est toujours en cours et des témoins sont interrogés.