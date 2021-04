Un jeune homme de 19 ans qui circulait sur le trottoir, sur le boulevard Bellerose Est à Laval, a été atteint mercredi par des projectiles d’arme à feu venant d’un ou de suspects circulant en voiture qui ont ensuite pris la fuite. Un périmètre de sécurité a été érigé dans le secteur et une enquête a été ouverte.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

« On ne craint pas pour la vie du jeune homme. Il s’est déplacé par lui-même au centre hospitalier, et il nous a contactés par la suite », a expliqué l’agente Julie Marois, porte-parole du Service de police de Laval (SPL), en fin de journée.

C’est vers 14 h 30 que la police rapporte avoir reçu des premiers appels au 911 pour des coups de feu entendus dans le voisinage. À l’arrivée des premiers patrouilleurs, le véhicule suspect avait pris la fuite. Il s’agirait d’une « berline grise », selon les premières informations des policiers.

Plusieurs personnes ont été témoins des évènements « puisque ceux-ci se sont déroulés en plein jour » dans un quartier résidentiel, a relaté l’agente Marois.

Initialement, le jeune homme aurait été d’ailleurs atteint « alors qu’il quittait sa résidence et qu’il circulait sur le trottoir », a-t-elle aussi précisé.

Un vaste périmètre de sécurité était toujours en place en début de soirée sur le boulevard Bellerose Est, dans le quartier Vimont. En plus de nombreux patrouilleurs, des enquêteurs, des techniciens en identité judiciaire et des maîtres-chiens ont été demandés sur place pour faire progresser l’investigation en cours et tenter de localiser le véhicule suspect dans cette affaire.

Blessée au haut du corps, la victime est quant à elle connue des services policiers, a aussi confirmé Mme Marois.