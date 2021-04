Un homme a été arrêté en lien avec les deux agressions armées survenues vers la fin du mois de mars au parc La Fontaine, sur le Plateau-Mont-Royal, a annoncé vendredi le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

L’individu en question, dont l’identité et l’âge exact n’ont pas encore été révélés, « a été rencontré et l’enquête suit son cours ». « Il comparaitra à la Cour du Québec le 28 mai 2021 », a révélé le corps policier dans un communiqué. Divers chefs d’accusation devraient à ce moment être déposés contre lui.

Mardi, dans un appel à la vigilance lancé à la population, le SPVM avait identifié le suspect comme étant un homme dans la vingtaine mesurant environ 1,95 m (6 pieds et 4 pouces) et pesant autour de 90 kilogrammes, soit près de 200 livres. Au moment des agressions, il avait les cheveux rasés et portait une barbe. Il était vêtu d’un blouson blanc avec un écusson du drapeau des États-Unis et d’un chandail à capuchon noir avec l’inscription de la NASA. Il aurait prononcé quelques phrases en anglais et en arabe, et a une dent cassée.

Selon les informations policières, l’homme aurait commis deux agressions distinctes, les 21 et le 22 mars. D’abord, le dimanche 21 mars vers 19 h 30, il a été aperçu « en train d’agresser deux autres personnes », près de l’étang du parc La Fontaine. À ce moment, l’une des victimes de cette agression « a réussi à prendre rapidement le suspect en photo à l’aide de son téléphone ».

Le lendemain, vers 20 h, l’homme aurait de nouveau commis une agression dans le même secteur. Alors que des amis discutaient, il aurait « surgi soudainement », armé de deux couteaux et d’un coup-de-poing américain, avant de poignarder une personne à la poitrine. Le suspect a ensuite pris la fuite à pied. La victime a été transportée d’urgence dans un centre hospitalier à proximité, mais on ne craint pas pour sa vie.

Le SPVM indique qu’il « tient à remercier la population de sa collaboration » dans cette affaire.