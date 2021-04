Virginia Fatakova, 24 ans, manque à l’appel depuis vendredi soir. Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sollicite la collaboration du public pour retrouver la jeune femme.

Mayssa Ferah

La Presse

Mme Fatakova mesure 1,62 mètre (5’4’’) et pèse environ 125 livres. Elle a de longs cheveux blonds, la peau blanche et les yeux bruns. Elle a également le nez percé.

La jeune femme disparue s’exprime en slovaque et gitan.

Ses proches ainsi que les enquêteurs du SPVM craignent pour sa sécurité.

Elle pourrait se déplacer en voiture et pourrait se trouver en Ontario, indique-t-on par communiqué.

Toute personne qui détient de l’information concernant cette disparition peut le faire de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133.