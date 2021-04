(Montréal) Un homme a été grièvement blessé après avoir été battu par un groupe d’individus tard samedi soir à Montréal, dans l’arrondissement de Ville-Marie.

La Presse Canadienne

Un appel a été fait au 911 vers 22 h 30 pour rapporter l’agression survenue sur la rue Sainte-Catherine, près de la rue Saint-André.

« Sur place, les policiers ont trouvé la victime, un homme de 53 ans qui avait subi des blessures au haut du corps. Il a été transporté au centre hospitalier, où il se trouvait dans un état critique, mais stable », a indiqué l’agente Véronique Comtois, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Les circonstances ayant mené aux voies de fait n’ont pas été précisées.

« La scène est protégée et les enquêteurs sont sur place pour en faire l’analyse, accompagnés des techniciens en identité judiciaire. Ils tenteront de mieux comprendre les causes et les circonstances de cet évènement », a affirmé l’agente Comtois.