La police de Montréal annonce avoir saisi deux armes de poing prohibées et effectué trois arrestations dans la foulée, mercredi soir près du square Cabot. Les autorités disent avoir été « mises sur la piste » de la présence d’un homme armé par le signalement d’un citoyen au 911.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

« Des témoins avaient aperçu l’individu quitter le parc à bord d’une voiture de luxe de couleur grise. Deux patrouilleurs du poste de quartier 12 qui avaient été dépêchés dans le secteur ont procédé peu après à l’interception d’un véhicule correspondant au signalement reçu », a indiqué le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) dans un bref communiqué vendredi matin.

Au moment de l’intervention, trois hommes étaient dans le véhicule, d’après la police. Ils ont tous été arrêtés sur-le-champ, « sans présenter de résistance ». À l’issue d’une fouille, les patrouilleurs ont ensuite déterminé que deux d’entre eux avaient en leur possession des pistolets « de 9 mm et de 40 mm, chargés à bloc », soutiennent les autorités.

Ces deux hommes feront face à des accusations liées à la possession d’armes à feu, d’après le SPVM, qui ajoute que « l’un d’eux sera également accusé de non-respect des conditions et de contravention à une ordonnance d’interdiction ». Les suspects resteront détenus jusqu’à la suite des procédures judiciaires. Celles-ci n’ont pas été rendues publiques pour le moment.

Le troisième homme, qualifié de « complice », a pour sa part été libéré sous promesse de comparaître. Il devrait néanmoins faire face à des accusations en lien avec les stupéfiants. Précisons qu’une enquête a aussi été ouverte dans l’objectif de « déterminer les circonstances de l’évènement et la provenance des armes à feu saisies ».

D’ailleurs, le SPVM rappelle que toute personne qui serait témoin d’un évènement similaire impliquant des armes à feu peut le signaler de manière anonyme et confidentielle au centre Info-Crime Montréal, en composant le 514-393-1133. Des récompenses pouvant aller jusqu’à 2000 $ peuvent être remises pour une information menant à l’arrestation de suspects, assure-t-on.

Fin mars, une frappe antidrogue « majeure » s’était produite à Montréal, dans les secteurs de Côte-Saint-Luc, Lachine et Pierrefonds-Roxboro. La police montréalaise avait alors saisi 50 kg de cocaïne et 49 kg de méthamphétamine en cristaux (crystal meth), mais aussi deux fusils d’assaut et une somme d’environ 100 000 $ en argent comptant. Au total, dix perquisitions avaient été réalisées.