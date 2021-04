Un véhicule a été incendié dans la nuit de lundi à mardi, à Laval. Les évènements sont survenus aux petites heures du matin, sur la rue Faulkner, dans un quartier résidentiel du secteur Chomedey.

Daniel Renaud

La Presse

« Vers 4 h 30, plusieurs personnes ont communiqué avec le 911 pour un véhicule qui brûlait sous un abri d’hiver. Les policiers et les pompiers ont été dépêchés sur les lieux. On confirme que l’évènement est criminel et l’enquête a été confiée à nos enquêteurs de la section des incendies criminels », a déclaré l’agente Érika Landry de la police de Laval.

Personne n’a été blessé. On ignore l’importance des dommages. Selon nos informations, un suspect se serait approché à pied de l’abri d’hiver, aurait lancé un engin incendiaire sur le véhicule de marque Nissan Murano avant de prendre la fuite. Au moment d’écrire ces lignes, il n’avait pas été retrouvé.

L’enquête débutant à peine, la police ignore pour le moment le mobile du crime, qui constitue vraisemblablement un message, et si cet évènement pourrait être relié à d’autres incidents du même genre survenus ces derniers temps à Laval ou ailleurs.

