Justice et faits divers

Meurtre de Jaël Cantin

L’adolescente affirme n’avoir « aucun rapport » avec le meurtre

(Joliette) L’adolescente, qui avait développé un lien étroit avec Benoit Cardinal, n’a pas caché qu’elle vivait des moments troubles lorsque Jaël Cantin a été assassinée. En plus de s’être enfuie à répétition de son centre jeunesse, elle a affirmé avoir été manipulée et contrôlée par des proxénètes. Toutefois, c’est avec force et conviction qu’elle a allégué n’avoir « aucun rapport » avec le crime commis le 16 janvier 2020.