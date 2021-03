(Joliette) Une mineure a raconté la dispute qu’elle aurait entendue entre Jaël Cantin et son conjoint, Benoit Cardinal, peu de temps avant le crime.

Véronique Lauzon

La Presse

Une troisième mineure qui était dans la résidence de Mascouche au moment des évènements a témoigné lundi au palais de justice de Joliette. Tout comme la semaine dernière avec les deux autres jeunes, les membres du jury ont visionné la vidéo du témoignage qu’elle a livré à un policier quelques heures après les évènements, soit le 16 janvier 2020.

Elle a raconté qu’elle a été réveillée, un peu avant 3 h du matin, par une dispute entre les deux adultes. Jaël Cantin était fâchée contre son conjoint, parce qu’elle pensait qu’il avait tenté de la pousser dans les escaliers, a raconté la mineure au policier. Mais le suspect aurait alors expliqué à sa conjointe qu’il s’agissait d’un accident, puisqu’il avait « trébuché » dans les marches. Mme Cantin l’aurait cru et se serait calmée, a ajouté l’enfant.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE JAËL CANTIN Jaël Cantin

Peu de temps après, cette mineure a entendu la femme de 33 ans crier à l’aide. Sans attendre, elle est sortie du lit où elle se trouvait et a descendu « vite, vite, vite » les escaliers pour se rendre devant la chambre à coucher des maîtres. Lorsqu’elle a ouvert leur porte, en « panique », elle a constaté qu’il y avait trois personnes dans la chambre. Cardinal lui aurait alors demandé de ne pas rester là et de fermer la porte. À un autre moment pendant les évènements tragiques, elle a tout de même ouvert à nouveau la porte pour voir ce qui se passait.

Dans quel état a-t-elle vu Mme Cantin lorsqu’elle a ouvert à deux reprises la porte de la chambre ? « Elle était en petit bonhomme et elle se faisait massacrer », a confié la mineure au policier. D’après elle, le criminel était une troisième personne, aussi présente dans cette chambre.

À propos de cette troisième personne, il y a eu plusieurs imprécisions dans son témoignage. Au commencement, par exemple, elle croyait que c’était une femme. Ensuite, un homme. Elle ne pouvait le décrire avec précision. Un inconnu dans la trentaine avec peut-être « une couette », a-t-elle aussi dit à un moment. « Il avait l’air très méchant », a-t-elle laissé entendre à un autre. Elle n’aurait pas entendu la voix de cette troisième personne.

Tout de suite après le meurtre, alors que Cardinal était étendu par terre, tout près de la chambre à coucher, il leur aurait dit que le criminel était effectivement un homme, a témoigné l’enfant.

À propos de cette troisième personne, la mineure a rectifié le tir dans son témoignage livré lundi par visioconférence. « Je ne suis pas certaine d’avoir vu une troisième personne », a-t-elle dit aux membres de jury. Avec certitude, elle a vu Mme Cantin et M. Cardinal, mais elle ne peut affirmer qu’il y avait un autre adulte.

Le suspect de 34 ans, cheveux noirs attachés sur le dessus de la tête, a écouté ce témoignage du box des accusés en prenant à l’occasion des notes.

Pendant que le crime avait lieu, elle a mentionné qu’elle s’était réfugiée dans une autre pièce où se trouvaient d’autres mineurs. « On grelottait comme si on venait de sortir de la piscine. On avait peur, on pleurait. » À propos des bruits qu’elle entendait, elle a expliqué que c’était « comme de gros pas d’éléphants », c’était « de gros boum ».

En contre-interrogatoire, il a été question de la tablette électronique de cette mineure qui aurait disparu à la suite des évènements.

Benoit Cardinal est accusé du meurtre au premier degré de Jaël Cantin.