L’homme soupçonné d’avoir tenté de tuer le policier Sanjay Vig à Montréal, le 28 janvier, a comparu brièvement vendredi matin, au palais de justice de Montréal, sous plusieurs chefs d’accusation, notamment tentative de meurtre.

Isabelle Ducas

La Presse

Ali Ngarukiye a été retrouvé à Toronto jeudi, notamment grâce à des informations fournies par des enquêteurs de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Il est aussi accusé de voies de fait graves, d’avoir désarmé un agent de la paix et d’avoir fait feu avec une arme à feu prohibée, ainsi que du vol de deux voitures.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) avait annoncé son arrestation jeudi.

« L’ADN du suspect a été trouvé sur la scène de crime et l’ADN de la victime a été trouvé sur des objets en possession du suspect », avait alors expliqué David Shane, inspecteur du SPVM.

Rappelons qu'à la suite d’un cafouillage, c’est d’abord un chargé de cours de l’École Polytechnique, Mamadi III Fara Camara, qui avait été arrêté dans les premières heures après l’agression. M. Camara a été libéré six jours plus tard et a eu droit à des excuses du SPVM.

Des membres de la famille d’Ali Ngarukiye étaient présents vendredi au palais de justice de Montréal, mais ne se sont pas adressés aux médias. « La famille est sous le choc et triste, elle souhaite demeurer anonyme, étant donné les accusations et l’attention médiatique pour ce dossier », a expliqué l’avocate de l’accusé, Me Elfriede Duclervil.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Me Elfriede Duclervil (à gauche)

Comme Ngarukiye est accusé pour des gestes commis à l’endroit d’un policier, Me Duclervil s’est dite préoccupée pour la sécurité de son client en prison.

« Nous croyons que notre client devrait être en sécurité. Les autorités carcérales sont au courant de la situation et des accusations. Mais nous allons nous assurer que toutes les précautions sont prises pour protéger notre client physiquement et psychologiquement », a mentionné l’avocate.

La défense a reçu un DVD contenant des éléments de preuve et attend d’autres informations sur l’affaire.

Ali Ngarukiye reviendra devant le juge le 1er avril pour la suite des procédures.

-Avec Vincent Larouche et Daniel Renaud.