Frappe antidrogue « majeure » du SPVM, cinq suspects arrêtés

Une frappe antidrogue « majeure » s’est produite jeudi à Montréal, dans les secteurs de Côte-Saint-Luc, Lachine et Pierrefonds-Roxboro. Ce sont les enquêteurs du crime organisé du SPVM ont saisi 50 kg de cocaïne et 49 kg de méthamphétamine en cristaux (crystal meth), et une dizaine de perquisitions ont été effectuées.