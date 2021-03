La femme de 29 ans qui se trouvait dans un « état critique » après avoir été rouée de coups par son conjoint samedi matin dans l’arrondissement de LaSalle est décédée. C'est le septième féminicide depuis le début de l'année.

Véronique Lauzon

La Presse

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

C'est le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) qui a annoncé mardi après-midi que la femme de 29 ans était décédée au cours de la journée « des suites de ses blessures ».

Une autopsie sera pratiquée pour déterminer la cause exacte du décès. Le suspect Brandon Mcintyre, qui était le conjoint de la victime, est toujours accusé de voies de fait et de bris de conditions. Dépendant des résultats de l’autopsie, les accusations pourraient changer, a expliqué l'agent Raphaël Bergeron, porte-parole du corps policier montréalais.

Initialement, le SPVM dit avoir reçu un appel pour une intervention d’urgence dans un édifice résidentiel dans l’arrondissement de LaSalle, plus précisément sur la rue des Oblats, samedi vers 6 h 50. Une fois sur place, les patrouilleurs ont trouvé la jeune femme dans un état jugé critique. « On parle vraiment de violence physique, donc de coups de poing. Il n’y a pas eu d’arme d’impliquée », avait expliqué samedi l’agent Jean-Pierre Brabant, porte-parole du corps policier, en soulignant que l’enquête viserait néanmoins à faire toute la lumière sur les « circonstances exactes » de l’évènement.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE

Ce féminicide est le septième à survenir au Québec depuis le début de l'année. En moyenne, on en recense 12 par année dans la province. Vendredi dernier, le sixième féminicide s'était produit dans Saint-Léonard, où Enock Fenelon, un chauffeur de taxi de 52 ans, a tué sa conjointe Nadège Jolicoeur à l’arme blanche avant de se donner la mort.

Appel à la vigilance

À l'heure actuelle, la situation fait craindre une « série noire » de féminicides et d’épisodes de violence conjugale aux maisons d’hébergement pour femmes, qui appréhendent que le déconfinement empirera les choses. Dans un communiqué émis en début d'après-midi mardi, la police de Montréal a aussi appelé « à la vigilance de tous pour que la violence conjugale cesse ».

« Ce type de violence est inacceptable. Des accusations criminelles peuvent être portées. En cette période de pandémie, plusieurs personnes peuvent être privées de leur réseau de soutien habituel. Nous avons tous un rôle à jouer face à cette violence et nous devons la dénoncer », a martelé le SPVM.

Les autorités rappellent par ailleurs que violence conjugale « comprend les agressions psychologiques, verbales, physiques et sexuelles ainsi que des actes de domination sur le plan économique, envers un partenaire intime, qu’ils soient de même sexe ou non, et ce, à tout âge ». « Les gestes envers la victime de violence conjugale ne résultent pas d’une perte de contrôle, mais constituent, au contraire, un moyen choisi pour dominer l’autre personne et affirmer son pouvoir sur elle », insiste-t-on.

Ce week-end, la ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest, avait qualifié d’inacceptable la série d’actes de violence contre des femmes. « Les événements des derniers jours sont tragiques et préoccupants. Des ressources existent, et c’est important d’y faire appel en cas de besoin », a-t-elle déclaré dans un tweet. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a aussi dénoncé cette violence envers les femmes. « Il faut que ça cesse. [...] Ça ne peut plus durer », a-t-elle écrit.