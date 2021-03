Maison Jacynthe, dont la propriétaire est Jacynthe René, a été reconnue coupable d’exercice illégal de la médecine pour deux vidéos sur la « détox ».

Véronique Lauzon

La Presse

Le naturopathe Christian Limoges, qui pratique notamment « l’irrigation du colon », et Jacynthe René ont été trop loin dans deux vidéos diffusées en direct sur la page Facebook de la Maison Jacynthe en 2018, a plaidé le Collège des médecins. Les vidéos donnaient lieu de croire qu’ils étaient autorisés à exercer la médecine, ce qui n’est pas le cas.

Le tribunal leur a donné raison.

Le Collège des médecins s’est dit satisfait de la décision. « Le tribunal a retenu l’essentiel, qui était que seuls les médecins peuvent diagnostiquer, déterminer des traitements et recommander des substances », a mentionné Me Catherine Dion-Cliche à la sortie de la salle de cour.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Christian Limoges

Elle a spécifié que le Collège n’a pas analysé d’autres vidéos de Maison Jacynthe. Ce sont uniquement sur les deux vidéos où Jacynthe René discute avec le naturopathe Christian Limoges que les accusations pénales ont été portées.

« Mme René est libre de continuer ses activités, a ajouté Me Dion-Cliche. On espère tout de même que le processus a été un avertissement et que les pratiques seront ajustées pour le futur. »

Maison Jacynthe et la clinique du naturopathe, l’Aube, s’exposent à une peine respective qui pourrait s’élever jusqu’à 125 000 $. M. Limoges, aussi visé personnellement par la poursuite, s’expose quant à lui à une peine pouvant aller jusqu’à 62 500 $.