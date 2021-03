La Sûreté du Québec demande l’aide du public afin de retrouver Thommy Cherhal, âgé de 23 ans. Ses proches craignent pour sa sécurité.

Alice Girard-Bossé

La Presse

Thommy Cherhal a été vu pour la dernière fois le mardi 16 mars, vers 21 h 30, sur la rue Gault à Salaberry-de-Valleyfield. Selon les autorités, il se déplacerait à pied et pourrait se trouver dans les régions de la Montérégie, de Montréal ou en périphérie.

Il mesure 5’2’’ et pèse 121 lb. Il a les cheveux rose et bleu et les yeux verts.

Au moment de sa disparition, il portait un jeans ajusté de couleur noire, un chandail à manches courtes, un manteau de printemps noir, des souliers blancs de marque Adidas et un sac à dos.

Toute personne qui apercevrait Thommy Cherhal est priée de contacter le 911. Toute information concernant sa disparition peut être communiquée, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1800 659-4264.