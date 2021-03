Onde de choc dans le nord-est de Montréal. Un chauffeur de taxi, âgé de 52 ans, aurait tué sa conjointe de 40 ans à l'arme blanche vendredi, avant de s'enlever la vie. Leurs corps ont été découverts par un citoyen au petit matin, dans Saint-Léonard, et une enquête a été ouverte.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

Daniel Renaud

La Presse

Dès le départ, même si les circonstances et le mobile n'avaient pas encore été établis avec certitude, la police n'avait pas exclu qu’il puisse s’agir d’un meurtre suivi d’un suicide. Tout semble pointer vers un meurtre conjugal dans ce contexte, d'après nos sources.

La Presse a pu confirmer que l'homme de 52 ans est Enock Fenelon, un chauffeur de taxi qui s'identifiait comme un « travailleur autonome » sur les réseaux sociaux. Il aurait poignardé sa conjointe et causé sa mort, avant de se faire subir le même sort. La femme de 40 ans est Nadège Jolicoeur, a-t-on également pu apprendre de sources sûres.

Malgré tout, la police n'exclut pas complètement que le couple ait été victime d'un double homicide. « L'enquête se poursuit pour recueillir le plus d'informations. L'autopsie aidera aussi à diriger les enquêteurs. », a indiqué le porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Jean-Pierre Brabant.

Il était environ 5 h 25 vendredi matin lorsqu’un appel a été fait au 911 pour deux personnes blessées dans un véhicule, à l’angle des rues De Nevers et Dujarié. C'est un citoyen qui a contacté la police, peu après avoir fait la macabre découverte alors qu'il se rendait au travail.

« Sous le choc »

Chez Taxi Champlain, l'entreprise à laquelle le véhicule en question appartient, on se dit consternés par les événements. « On est sous le choc, surtout que pour le moment, nous n'avons pas plus d'informations. C’est triste, on ne comprend pas que des choses comme ça puissent se produire », a expliqué le directeur général de l'entreprise, George Boussios, en entrevue à La Presse.

L'homme, que son organisation a pu identifier grâce au numéro du véhicule, était un chauffeur d'expérience « qui était avec nous depuis des années », a dit M. Boussios. « Dernièrement, avec la nouvelle loi en vigueur, en octobre, il était devenu propriétaire de son taxi. Avant ça, il le louait », a soulevé l'homme d'affaires.

Tout ça ne fait vraiment pas de sens. La plupart des gars dans sa situation étaient vraiment excités d’acheter leur auto. Ils étaient contents d'enfin devenir propriétaires, ça leur donnait une assurance pour l'avenir. George Boussios, directeur de Taxi Champlain

Selon lui, l'événement cause une onde de choc dans le milieu du taxi montréalais. « On a des chauffeurs qui appellent constamment pour demander des questions, autant ceux de notre entreprise que d'autres. De notre côté, on va offrir du soutien à nos employés », promet George Boussios, qui fera tout ce qu'il peut pour aider les forces policières dans leur enquête.

Maria Tsarouhas, la propriétaire de la garderie Les Minis Einstein, qui se trouve juste en face de la scène, s’est aussi dit « choquée » par les événements. « Heureusement, la police a fait un excellent travail. Ils nous ont aidé à emmener les jeunes derrière la garderie pour qu’ils ne soient pas exposés à ça. La plupart n’ont même pas eu conscience de ce qui s’est passé, et c’est tant mieux », a expliqué la responsable, qui a aussi été rencontrée par les agents plus tôt.

Série de vérifications à faire

Un périmètre a été érigé dans le secteur afin de laisser les enquêteurs travailler, et un poste de commandement a été installé sur la rue Dujarié. Du porte-à-porte devra notamment être fait dans le secteur afin d'identifier de potentiels témoins dans le voisinage. Les autorités vérifieront aussi les bandes vidéo des caméras de surveillance, qui pourraient apporter certaines précisions sur la séquence des événements.

Précisons que lorsque les premiers secouristes se sont présentés sur les lieux, ils ont constaté la mort des deux occupants de la voiture, une Toyota Camry de couleur blanche. Selon nos informations, l'homme était affalé sur le siège du conducteur, alors que la femme était assise sur le siège avant, côté passager.

Les techniciens de l’identité judiciaire du SPVM ont également été appelés sur place. L’enquête est menée par les membres de la Division des crimes majeurs du SPVM.