Trois hommes ont été arrêtés par la police de Montréal mardi soir, dans la foulée de la saisie d’une arme à feu ainsi que de stupéfiants, dans le secteur de Saint-Michel. Des constats d’infraction en lien avec le couvre-feu leur ont aussi été remis.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

C’est vers 23 h, mardi, que des agents qui se trouvaient en « patrouille régulière » auraient d’abord aperçu un véhicule en marche, dans un stationnement extérieur, près de la rue d’Hérelle et de la 24e Avenue.

D’après le récit fourni par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), les agents ont alors décidé d’intercepter le véhicule dans le cadre de l’application du couvre-feu. Mais lors de l’identification des trois hommes, respectivement âgés de 37, 45 et 46 ans, l’un deux aurait fourni une « fausse identité ». Il a été arrêté pour entrave au travail des policiers.

« Au cours de l’interception, la présence de stupéfiants a été observée dans le véhicule. Les trois hommes ont donc par la suite été arrêtés », indique la porte-parole du corps policier montréalais, Véronique Comtois.

Puis, pendant l’arrestation d’un des trois hommes, une arme à feu « chargée » aurait aussi été trouvée sur sa personne. L’arme a immédiatement été saisie et envoyée en laboratoire pour subir une évaluation au courant des prochains jours, affirme Mme Comtois. « Une veste par balles ainsi que des cagoules ont aussi été trouvées dans la voiture », ajoute celle-ci.

Les trois hommes arrêtés ont été conduits dans un centre d’opération du SPVM, afin d’y rencontrer des enquêteurs. Vu l’heure, des constats pour « bris du couvre-feu » leur ont aussi été remis. Divers chefs d’accusation devraient être déposés contre eux, mais on ignore pour le moment la nature de ceux-ci.

2000 $ pour un récidiviste

Plus tôt, mercredi, la police montréalaise a par ailleurs annoncé avoir épinglé un automobiliste, dimanche soir dernier vers 19 h 30, alors qu’il roulait à 94 km/h sur le boulevard Robert-Bourassa, en direction sud. La limite de vitesse dans cette zone, qui est en plein cœur du centre-ville, est établie à 40 km/h.

« Le conducteur n’avait ni son permis de conduire, ni l’immatriculation du véhicule, ni la preuve d’assurance. De plus, il a refusé de présenter le contrat de location du véhicule », a rapporté le SPVM dans un communiqué de presse. Comme il s’agissait d’un récidiviste en matière de vitesse au volant, une contravention de 2076 $ (plus les frais) lui a été remise, ainsi que dix points d’inaptitude. Son permis de conduire a été suspendu et le véhicule a été saisi pour une durée de 30 jours.

Lors de son arrestation, le conducteur se serait justifié aux policiers en affirmant : « Avec le couvre-feu, je dois être chez moi pour 20 h ». Mais le SPVM insiste. « Le Code de la sécurité routière n’est pas qu’une simple suggestion. Il doit être respecté pour la sécurité de tous. »