L’homme de 30 ans qui a conduit les trois individus qui auraient violemment attaqué l’ex-enquêteur du SPVM, Pietro Poletti, et sa mère de 87 ans en juin dernier faisait office de conducteur pour des gens qui s’adonnaient à des crimes divers et avait « pour politique de ne pas poser de questions » à ses passagers sur les raisons de leurs déplacements.

Daniel Renaud

La Presse

C’est ce que révèle un résumé des faits de l’implication de Louis-Simon Jacques dans l’attaque survenue chez l’ancien enquêteur Poletti dans l’arrondissement de LaSalle.

Jacques, 30 ans, a plaidé coupable mercredi matin à des accusations d’introduction par effraction avec agression armée et de complot.

La juge Flavia Longo de la Cour du Québec a entériné une suggestion commune de la poursuite – assurée par Me Nadia Bérubé et Me Anthony Parapuf – et de la défense – représentée par Me Tom Pentefountas – et a condamné Louis-Simon Jacques à près de 32 mois de prison.

Jacques est détenu depuis son arrestation le jour même de l’agression, le 12 juin 2020 si bien qu’en soustrayant la période passée en détention préventive, il lui reste 18 mois à purger.

Frappé à coups de brique

Après son arrestation, Jacques a admis être un grand consommateur de crack et avoir effectué des transports pour des individus en échange de cette drogue.

Depuis quelques semaines, Louis-Simon Jacques conduisait quotidiennement Yadley Deutz-St-Jean, un autre coaccusé dans le braquage chez l’ex-enquêteur Poletti.

Le matin du 12 juin 2020, il s’est rendu quérir Deutz-St-Jean et deux autres individus, Sandel Pierre et Mitchaino Bruno, dans un appartement Airbnb à Montréal.

Deutz-St-Jean l’aurait ensuite guidé avec l’aide d’un GPS jusqu’à la résidence de Pietro Poletti, a-t-il dit lors d’un interrogatoire.

PHOTO DAVE SIDAWAY, ARCHIVES MONTREAL GAZETTE Pietro Poletti, ex-enquêteur du SPVM

Une fois arrivé, Jacques s’est garé sur une rue voisine.

Les trois passagers masqués sont sortis de la voiture. Deutz-St-Jean aurait pris un balai à neige qui se trouvait dans le véhicule, et le trio se serait dirigé vers la résidence de l’ancien policier. Ils ont sonné à la porte, M. Poletti a ouvert et ils auraient commencé à le frapper avec le balai à neige et une brique.

M. Poletti s’est débattu et un des suspects aurait alors dit à un complice de le tirer. La mère de l’ex-policier, âgée de 87 ans, a été agrippée par l’un des suspects qui lui a arraché une chaîne qu’elle portait au cou, et a été bousculée dans des marches.

L’agression a duré environ 5 minutes et les trois suspects sont revenus rapidement vers la voiture de Jacques. Ce dernier a quitté les lieux non sans qu’un témoin note le numéro de plaque.

Une caméra de surveillance a également capté la scène et sur les images, on reconnaît M. Jacques.

Peu avant 18 h, des policiers de Longueuil ont intercepté le véhicule de Jacques. Celui-ci, Deutz-St-Jean et Pierre se trouvaient toujours à bord et ont été arrêtés et accusés.

Quant au 4e suspect, Mitchaino Bruno, il n’a pas encore été accusé de ce crime, mais est déjà détenu pour une autre affaire.

Dans la voiture de Jacques, les policiers ont trouvé deux sacs dont l’un contenait une arme de poing de calibre 32 et l’autre, un bâton télescopique.

Selon Louis-Simon Jacques, Yadley Deutz-St-Jean aurait eu le sac contenant l’arme de poing en sa possession durant toute la journée du 12 juin 2020.

Jacques, qui n’avait pas d’antécédent criminel, a su plus tard que les individus qu’il a conduits ce jour-là ont attaqué un ancien policier. Les procédures se poursuivent pour Yadley Deutz-St-Jean et Sandel Pierre.

Le mobile du crime n’a pas été établi, mais l’une des hypothèses de la police est que le milieu criminel n’aurait pas apprécié que M. Poletti participe à des reportages sur la mafia.

Ce sont les enquêteurs des Enquêtes générales de la région ouest du SPVM qui mènent depuis le début l’investigation sur le braquage à domicile chez Pietro Poletti, mais celle-ci serait bientôt transférée à la Division du crime organisé.

